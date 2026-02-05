Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin!

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese rağmen 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımı devam ediyor. Bitmeyen saldırılarla mazlum halk her gün katlediliyor. Ancak bölgedeki tek sorun terör ordusunun saldırıları değil. Açlık, susuzluk, tıbbi yardım eksikliği, hijyen sorunları, barınma ihtiyacı ve soğuklara karşı direnen Filistinliler, soğuklara dayanıksız basit çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

TÜRKİYE'NİN ELİ GAZZE'NİN ÜZERİNDE

Türkiye ise insanlık durumuna en başından beri gözlerini kapatmıyor. Türk halkının yanı sıra ünlüler, iş insanları ve siyasiler ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Gazze'ye daha önce yaptığı yardımlarla da dikkat çeken Yıldız Tilbe, Filistinlilere yeni bir yardım eli uzattı.

300 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Tilbe, Gazze'de tam teşekküllü iki çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağış yaptı.

Ayrıca Tilbe'nin, çadır kentlerdeki Filistinli ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Gazze yararına konser düzenleyeceği de öğrenildi.

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bağışta bulunan Tilbe, "Her şey Allah rızası için. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

2 ÇADIR KENTİN İNŞASINA BAŞLANDI

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu ise başladı.

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı: "Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarlar da verilecek."