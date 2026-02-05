  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Bölgede Türkiye merkezli yeni direnç bloku mu doğuyor?' ABD Arjantin’in kritik minerallerini parasıyla satın alacak Bu defa parayla işgal Sapkın ideolojiyi yaymaya çalışan Netflix'e salvolar! Sonunda ABD'de mantıklı konuşan birileri çıktı Casusluk iddianamesinde korkunç hedef! İmamoğlu seçimleri manipüle ederek... İspanya Merkez Bankası’ndan tarihi rekor: Altın ve döviz rezervi 94 milyar euroyu aştı CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı Futbolda şike soruşturmasında iddianame hazır! Kanı bozuk Gates'ten tornistan! Önce yalan ve asılsız demişti şimdi yaptıklarından özür diledi Trump’tan İran’a nükleer suçlaması! Masaya oturmadan önce "Sarı Kafa"dan şok iddia Zehir tacirlerine jandarmadan ağır darbe! 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı
Gündem Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin!
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mazlum Filistinliler için daha önce de yardımlar yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe son olarak Gazze'ye 2 çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yapmıştı. Bölgedeki insanlık dramına sessiz kalmayan Tilbe'nin bağışıyla yapılacak olan 2 çadır kentin inşaatı başladı.

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese rağmen 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımı devam ediyor. Bitmeyen saldırılarla mazlum halk her gün katlediliyor. Ancak bölgedeki tek sorun terör ordusunun saldırıları değil. Açlık, susuzluk, tıbbi yardım eksikliği, hijyen sorunları, barınma ihtiyacı ve soğuklara karşı direnen Filistinliler, soğuklara dayanıksız basit çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

TÜRKİYE'NİN ELİ GAZZE'NİN ÜZERİNDE

Türkiye ise insanlık durumuna en başından beri gözlerini kapatmıyor. Türk halkının yanı sıra ünlüler, iş insanları ve siyasiler ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Gazze'ye daha önce yaptığı yardımlarla da dikkat çeken Yıldız Tilbe, Filistinlilere yeni bir yardım eli uzattı.

300 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Tilbe, Gazze'de tam teşekküllü iki çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağış yaptı.

Ayrıca Tilbe'nin, çadır kentlerdeki Filistinli ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Gazze yararına konser düzenleyeceği de öğrenildi.

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bağışta bulunan Tilbe, "Her şey Allah rızası için. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

2 ÇADIR KENTİN İNŞASINA BAŞLANDI

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu ise başladı.

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı: "Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarlar da verilecek."

Epstein Dosyaları ve Gazze!
Epstein Dosyaları ve Gazze!

Aktüel

Epstein Dosyaları ve Gazze!

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?
Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Gündem

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine pusu
Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine pusu

Dünya

Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine pusu

"CHP’nin Epstein’den farkı ne?"
“CHP’nin Epstein’den farkı ne?”

Gündem

“CHP’nin Epstein’den farkı ne?”

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi

Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir 25

Allah hayrını kabul eylesin inşaAllah. Darısı diyer düyarlı sanatçılarımızın başına.

Polis Ali

Yıldız Hanım Allah Hayrınızı kabul etsin.Rabbim sizleri razı olduğu kulları arasına dahil eylesin inşallah. Gerçekten örnek bir sanatçı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23