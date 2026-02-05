  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lokum gibi yumuşacık oluyor! Usta şeflerin yaprak sarma sırrı açıklandı Açıklandı büyük harekat: Edson Alvarez için karar Sergen Yalçın'da 'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık Tüm detaylar ortada... Türk kahvesinin yanında su içmek mi soda içmek mi daha faydalı? Büyükçekmece’de korkunç kaza! Nakliye kamyonu önüne geleni biçti Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi? Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi Altın tahminleri bir bir çıkan Hatice Kolçak sessizliğini bozdu: Türkiye'de de yapan varsa patladılar Devlet erkanı ve binlerce vatandaş saf tuttu: Şehit Talat Okur ebediyete uğurlandı Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için beklenen müjde netleşiyor! İşte 1.20 oranlı ilk evim kredisi detayı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz
AA Giriş Tarihi:

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

29. EMITT Fuarı'nın açılışında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "THY olarak 6 kıtada 132 ülkeyi İstanbul üzerinden birbirine bağlıyoruz. Bu erişim gücü ülkemiz ve çevre coğrafyamız için çok önemli turizm ve 'business' fırsatları bize barındırıyor" açıklamasını yaptı. Ekşi "Bugün 520 uçağı aşan filomuzla gökyüzünde yükseliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelmek Türkiye'yi gezmek tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

Dünyanın sayılı turizm fuarları arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 29. EMITT Fuarı'nın 109 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştiğini ifade ederek, THY'nin, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu ünvanı ile organizasyonun resmi hava yolu şirketi olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

#2
Foto - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

THY'nin 6 kıtada 132 ülkeyi İstanbul üzerinden birbirine bağladıklarını belirten Ekşi, "Bu erişim gücü ülkemiz ve çevre coğrafyamız için çok önemli turizm ve 'business' fırsatları bize barındırıyor. 2024'te 85 milyon, 2025'te 92 milyon yolcu taşıdık. Bugün 520 uçağı aşan filomuzla gökyüzünde yükseliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelmek Türkiye'yi gezmek tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay." diye konuştu. Ekşi, misafirlerin uçuşunu Türkiye'de kurdukları bir temas olarak gördüklerini, farklı kıtalarda düzenledikleri "Connect To Türkiye" etkinlikleri ile Türkiye'nin eşsiz dokusunu yurt dışında anlattıklarını ve misafirleri Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı.

#3
Foto - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

THY'nin ikramlarında Türk mutfağının lezzetlerini sunduklarını anlatan Ekşi, şunları kaydetti: "Uçak içi ekranlarımızda Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere sektöre sağladığımız katkıyı artırabilmek için kurumlarımızın bilgisinden ve işbirliğinden faydalanıyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımızla kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaya odaklanıyoruz. Doğaya ilgi duyanı Pokut'a Perşembe Yaylası'na, tarihin izini süreni Taş Tepeler'e, Zeugma'ya, gastronomi meraklısını Adana'ya, Kilis'e, maviyi arayanı Ege'ye, KKTC'ye yönlendirebiliyoruz. Ülkemizin her köşesi ayrı bir güzellik, ayrı bir hikaye barındırıyor. THY olarak hikayelerimizi dünyayla memnuniyetle paylaşıyoruz. Misafirlerimizin dünyayı keşif yolculuklarına eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu yolculuğun en eşsiz durağı Türkiye olacak. Bunu biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz."

#4
Foto - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

THY Genel Müdürü Ekşi, Türkiye'ye yönelik gezi ve sağlık turizminde misafir sayısını artırmayı stratejik hedeflerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor diyoruz." dedi. Turizmin sadece bir seyahat değil, uçtan uca bir süreci kapsadığını söyleyen Ekşi, uçuştan pasaport kontrolüne, otelden restorana, rehberden esnafa, taksiciden otobüs şoförüne kadar herkesin bu deneyimin bir parçası olarak hareket etmesi gerektiğini anlattı.

#5
Foto - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

Ekşi, her bir paydaşın muhakkak daha iyi yapacak kaliteli adımları olduğunu ifade ederek, "Ülkemizden ayrılan misafirlerimiz burada hissettikleri güveni, samimiyeti, memnuniyeti ve kalite hissini mutlak suretle yanlarında götürmelidirler. Birlikte çalışarak bu deneyimi zenginleştirmeye elbette devam edeceğiz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediye başkanından skandal sözler!
Siyaset

CHP'li belediye başkanından skandal sözler!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na yönelik skandal sözleri olay oldu.
Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı
Dünya

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin akıbeti belirsizliğe sürüklenirken, Arap ülkelerinden gelen yoğun diplomatik baskının ardından..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler
Sosyal Medya

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

CHP zihniyetinin yönettiği İzmir’de halk nefes alamaz hale gelmişken, bir grup genç bu duruma ironik bir dille tepki gösterdi. Körfezdeki o ..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye’nin emperyalist işgalci İsrail ve müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı ayrılıkçı terör örgütlerine karşı Sudan’a gider..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23