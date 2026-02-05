THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz

THY'nin 6 kıtada 132 ülkeyi İstanbul üzerinden birbirine bağladıklarını belirten Ekşi, "Bu erişim gücü ülkemiz ve çevre coğrafyamız için çok önemli turizm ve 'business' fırsatları bize barındırıyor. 2024'te 85 milyon, 2025'te 92 milyon yolcu taşıdık. Bugün 520 uçağı aşan filomuzla gökyüzünde yükseliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelmek Türkiye'yi gezmek tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay." diye konuştu. Ekşi, misafirlerin uçuşunu Türkiye'de kurdukları bir temas olarak gördüklerini, farklı kıtalarda düzenledikleri "Connect To Türkiye" etkinlikleri ile Türkiye'nin eşsiz dokusunu yurt dışında anlattıklarını ve misafirleri Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı.