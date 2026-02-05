THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 6 kıtada 132 ülkeyi birbirine bağlıyoruz
29. EMITT Fuarı'nın açılışında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "THY olarak 6 kıtada 132 ülkeyi İstanbul üzerinden birbirine bağlıyoruz. Bu erişim gücü ülkemiz ve çevre coğrafyamız için çok önemli turizm ve 'business' fırsatları bize barındırıyor" açıklamasını yaptı. Ekşi "Bugün 520 uçağı aşan filomuzla gökyüzünde yükseliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelmek Türkiye'yi gezmek tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay" ifadelerini kullandı.