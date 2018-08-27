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Husumetliler arasında kan döküldü!

Hakkari'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:59
Husumetliler arasında kan döküldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Nedim Zeydan Caddesi'ndeki bir marketin önünde bulunan Kemal Polat, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayda yaralanan Polat, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

''OLAY KİŞİSEL BİR DURUMA BENZİYOR''

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığını ve yaralandığını söyledi.

Yaralı kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirten Kaşıkçı, "Olay kişisel bir duruma benziyor. Aralarında husumet olabilir. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın aydınlatılmasına yönelik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:59
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. Yüksekova Devlet Hastanesi
  4. silahlı saldırı

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