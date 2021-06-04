  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
‘Seçim barajı olmamalı’
Kabaktepe’den Akit’e ziyaret
ABD ile Katar arasında askeri temas
Gündem Husumetli iki grup çatıştı! Muhtar isyan etti
Gündem

Husumetli iki grup çatıştı! Muhtar isyan etti

Arnavutköy'de, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaşananlar sonrası mahalle muhtarı isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:21:00 -
Husumetli iki grup çatıştı! Muhtar isyan etti

Olay, dün saat 20.30’da Arnavutköy Bolluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup, dün akşam saatlerinde yine karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada taraflardan Savaş Ç. isimli bir şahıs ve sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çatışmanın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak inceleme yaptı, çatışmaya taraf grupların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşananlar ile ilgili Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, “Şu anda Bolluca’da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi. Çatışmanın sebebi grupların arasında bulunan husumetler ancak ne olduğunu anlayamadık. Bunlar araçlarında pompalı silahlar ile gezebiliyorlar. Ben bile ruhsatlı silahımla gezerken kontrollere denk geliyorum bunlar nasıl geliyor anlamıyorum. Biz hangi zamanda yaşıyoruz inanın bilmiyorum bugün burada 2 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay