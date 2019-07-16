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Husuf namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Husuf namazı nasıl kılınır sorusu gündemde. 16 Temmuz Ay Tutulması sebebi ile ‘Ay tutulması namazı nedir, nasıl niyet edilir?’ aramaları yapılmaya başladı. 16 Temmuz akşamı 21:43’de başlayacak ve 17 Temmuz 03:18’e kadar devam edecek olan Ay Tutulması’nın insanlar ve tabiat üzerinde etkileri vardır. Ay ve Güneş Tutulması gibi olaylarda kılınan Küsûf ve Husuf Namazı vardır. Müslümanlar da bu gece gerçekleşen Ay Tutulması nedeni ile ‘Husuf namazı kaç rekat, nasıl kılınır?’ sorusu merak ediliyor. İşte husuf namazına dair merak edilenler...

16 Temmuz 2019 Salı 23:23
Husuf namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Husuf namazı nasıl kılınır sorusu gündemde. 16 Temmuz Ay Tutulması sebebi ile ‘Ay tutulması namazı nedir, nasıl niyet edilir?’ aramaları yapılmaya başladı. 16 Temmuz akşamı 21:43’de başlayacak ve 17 Temmuz 03:18’e kadar devam edecek olan Ay Tutulması’nın insanlar ve tabiat üzerinde etkileri vardır. Ay ve Güneş Tutulması gibi olaylarda kılınan Küsûf ve Husuf Namazı vardır. Müslümanlar da bu gece gerçekleşen Ay Tutulması nedeni ile ‘Husuf namazı kaç rekat, nasıl kılınır?’ sorusu merak ediliyor. İşte husuf namazına dair merak edilenler...

Husuf namazı nasıl kılınır?

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15).

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek‘at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek‘atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir. Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek‘at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için dua etmek ve bu anlamda iki rek‘at namaz kılmak güzel (müstehap) ulunmuştur. Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle dua etmiştir:

"Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım"

(Tirmizî, “Da‘avât”, 48, 88; Müslim, “İstiska”, 15).

Bu durumlarda namaz ve dua, tabiat olaylarının insanlarda ve çevrede hâsıl edebileceği olumsuz etkilere karşı Allah'tan yardım dileme mahiyetindedir.

HUSUF (AY TUTULMASI) NAMAZININ KILINIŞI

Güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. İki rek'attır. Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgul olunur. İmam'ın güneş tutulması namazını cemaatla kıldırmasında bir mahzur yoktur. Ay tutulma namazı ise cemaatsız kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece güneş tutulması namazı için es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz diye seslenilir. (A. Köksal, XI, 221)

2 Rekatlık Küsûf ve Husuf Namazı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeri

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:23
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