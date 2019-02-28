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Hüsnü Güreli kimdir nerelidir? Hüsnü Güreli TFF Başkanı mı oldu?

Yıldırım Demirören’in Türkiyi Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığından istifa etmesinden sonra gözler TFF başkanının kim olacağına çevrilmişti. TFF’den yapılan son dakika açıklasına göre, TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek. Peki Hüsnü Güreli kimdir nerelidir? Hüsnü Güreli hangi görevlerde bulundu? İşte Hüsnü Güreli biyografisi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
Hüsnü Güreli kimdir nerelidir? Hüsnü Güreli TFF Başkanı mı oldu?

Yıldırım Demirören’in Türkiyi Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığından istifa etmesinden sonra gözler TFF başkanının kim olacağına çevrilmişti. TFF’den yapılan son dakika açıklasına göre, TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek. Peki Hüsnü Güreli kimdir nerelidir?

Hüsnü Güreli kimdir?

1952 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hüsnü Güreli, mesleki Deneyim ve Özellikler 1974 yılı sonlarında açılan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu sınavını birincilikle kazanarak Ocak 1975 yılında Hesap Uzmanı oldu. Üç yıl muavinlik döneminden sonra 1978 yılı başında açılan yeterlilik sınavını birincilikle kazanarak Hesap Uzmanı oldu. Yaklaşık beş yıl Hesap Uzmanlığı yaptıktan sonra istifa ederek özel sektöre ayrıldı. 1980 yılı başından itibaren Prof.Dr. Salih ŞANVER ile yaklaşık beş yıl ortak olarak çalıştı. 1984 yılında Güreli YMM A.Ş.’ ni kurmuştur. Futbol kulüplerinin şirketleşmesi ve halka açılması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nde ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda üst düzey görevler almıştır. Türkiye Futbol Federasyon Başkan Vekilidir.  Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Başkanı’ dır. Eğitim 1973, İstanbul Üniversitesi- Lisans, Hukuk Fakültesi    Üye Olunan Mesleki Örgüt Ve Kuruluşlar Yeminli Mali Müşavirler Odası T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesidir. Bağımsız Denetim Derneği Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
  1. İstanbul
  2. Hüsnü Güreli kimdir?
  3. Türkiyi Futbol Federasyonu (TFF)

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