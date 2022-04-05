Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası sonrası TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? TFF başkanı kim olacak soruları da bir hayli sorulmakta. TFF Genel Kurulu 16-17 Haziran tarihlerinde Ankara'da toplanacak. TFF adayları arasında Hüsnü Güreli’nin de ismi geçiyor. Peki Hüsnü Güreli kimdir? Hüsnü Güreli nereli kaç yaşında? İşte Hüsnü Güreli’nin hayatı, biyografisi

Hüsnü Güreli kimdir?

Ahmet Hüsnü Güreli 15 Aralık 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Avukat, yeminli mali müşavir olan Hüsnü Güreli, Türkiye Futbol Federasyonunda 2 dönem geçici başkanlık yaptı. Orta öğrenimini Işık Lisesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Baro avukatı sertifikası alarak iş hayatına hesap uzmanı ve sınav birincisi olarak başlayan Güreli, kendisine ait Güreli Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi kurdu ve yeminli mali müşavir ve ortak baş denetçi unvanlarını kazandı.

Uluslararası bir danışmanlık firması olan Baker Tilly International'ın Türkiye temsilcisi ve ortağıdır. Serdar Bilgili başkanlığında Beşiktaş yönetim kurulunda görev aldı. 31 Ocak 2012'de Mehmet Ali Aydınlar'ın istifası üzerine geçici olarak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini devraldı. 27 Şubat 2012 tarihinde görevini yeni başkan seçilen Yıldırım Demirören'e devretti. Demirören'in bahis şirketlerini satın alarak istifa etmesi üzerine 28 Şubat 2019'da yeniden geçici olarak başkan oldu. Görevi 1 Haziran'da Nihat Özdemir'e devretti. Güreli, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.