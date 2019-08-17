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Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırısı

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın BAE sınırı yakınındaki Eş-Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırının BAE'ye bir uyarı olduğunu açıkladı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:09
Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırısı

ADEN (AA) - Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait Eş-Şeybe petrol sahasına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ciddi bir uyarı olduğunu söyledi.

Abdulmelik Husi, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırının "alınması gereken ortak bir ders ve BAE'ye ciddi bir uyarı" olduğunu belirtti.

Şeybe petrol sahasının, Suudi Arabistan-BAE sınırı yakınında yer aldığına ve en yakın Yemen sınır noktasına bin 100 kilometre uzakta bulunduğuna dikkati çeken Husi, kendilerine yönelik saldırıların sürmesi halinde askeri kabiliyetlerinin daha da artacağını ifade etti.

Husiler daha önce BAE'deki bazı hedefleri vurma tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, sabah saatlerinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğal gaz santrallerinin İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:09
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