Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri: İsrail'in tepkisinden değil Allah'tan korkuyoruz!
Siyonist İsrail, Kızıldeniz'de bir yük gemisine Yemen'deki Husiler tarafından el konulduğunu açıkladı.
"Galaxy Leader" adlı bir İsrail gemisine Kızıldeniz'de Yemen’deki Husiler tarafından el konulduğu belirtildi.
Siyonistler, gemiye el konulmasının tehlikeli bir olay olduğunu söyleyerek Husileri tehdit etti.
Yemen'deki Husiler, İsrailli şirketlere ait gemilere operasyon düzenleneceğini açıklamıştı.
Siyoniste meydan okudu!
Gelişmeye ilişkin paylaşımda bulunan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, İsrail'e meydan okudu.
Yahya es-Seri, şunları söyledi:
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"İsrail'in tepkisinden korkmuyoruz, aksine Gazze'ye destek vermezsek Allah'ın vereceği cezadan korkuyoruz."