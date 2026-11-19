Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, YEKA 2’nin tamamlanmasının Türkiye’nin enerji dönüşümü açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, “Dünya, elektriğin ekonomik büyümenin, teknolojik gelişimin ve rekabet gücünün merkezine yerleştiği yeni bir döneme giriyor. Güçlü, güvenilir ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji altyapısı, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının ve gelecekteki rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline geliyor. Türkiye, güçlü yenilenebilir enerji potansiyeli, sanayi altyapısı ve mühendislik yetkinliğiyle bu dönüşümde önemli fırsatlara sahip. Enerjisa Üretim olarak biz de bu potansiyeli yatırıma, teknolojiyi üretime ve hedeflerimizi ülkemiz için kalıcı değere dönüştürerek Türkiye’nin enerji geleceğini bugünden inşa ediyoruz” dedi. YEKA 2’nin şirketin bu vizyonunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu ifade eden Bayçöl, “2019 yılında çıktığımız yolculuğu bugün 1.000 MW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesini ülkemize kazandırarak taçlandırıyoruz. Bu yatırımın bizim için en büyük karşılığı, Türkiye’nin enerji geleceğine kazandırdığı uzun vadeli değer. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirirken yenilenebilir enerji kapasitesini büyütüyor, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Bu büyük başarının arkasında ise yıllar boyunca aynı hedef için çalışan, karşılaştığımız zorlukları ortak akılla aşan ve bilgi birikimini sahaya taşıyan ekiplerimizin emeği, güçlü mühendislik yetkinliğimiz, yatırım kararlılığımız ve uluslararası iş ortaklarımızın bize duyduğu güven var” diye konuştu.