Aktaş, diş çekimi sonrasında çene kemiğinde meydana gelen değişimlerin özellikle ilk aylarda daha belirgin olabileceğini ve vücudun, çekim bölgesindeki dokuları yeniden şekillendirmeye başladığını ifade etti. Bu süreçte dişi destekleyen kemikte hacim kaybının oluşabileceğine değinen Aktaş, "Kemik kaybının miktarı hastadan hastaya değişebiliyor. Özellikle ilk üç ila altı aylık dönem önemli. Bu nedenle diş çekimi yapılmadan önce bile eksik dişin nasıl tamamlanacağına ilişkin bir tedavi planının oluşturulması yararlı olabilir. Uygun hastalarda çekim bölgesindeki kemik dokusunu korumaya yönelik cerrahi yöntemler de değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı. Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenli diş hekimi kontrollerinin önemini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti: "Diş kaybı, yalnızca estetik bir eksiklik olarak görülmemeli. Sağlıklı bir ağız yapısının korunması, çiğneme fonksiyonunun devamlılığı ve çene kemiğinin mevcut yapısının mümkün olduğunca korunması açısından eksik dişlerin zamanında değerlendirilmesi önem taşıyor. Günümüzde implant, köprü ve hareketli protezler gibi farklı tedavi seçenekleri bulunuyor. Ancak en doğru yaklaşım, kişinin ağız ve çene yapısına uygun tedavinin belirlenmesi. Vatandaşlarımıza diş kayıplarını önemsemesini, tedaviyi uzun süre ertelememesini, düzenli ağız ve diş sağlığı kontrollerini ihmal etmemesini öneriyoruz."