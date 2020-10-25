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Aktüel Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı
Aktüel

Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:20:48 -
Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nün 2 adet Kasıf-2 tipi SİHA'larla vurulduğunu ifade etti.

Seri, söz konusu saldırıları "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına yönelik devam eden saldırıları ve uyguladığı ablukaya bir misilleme" şeklinde nitelendirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki de bu sabah yaptığı açıklamada, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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