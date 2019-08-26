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Husilerden "Riyad'daki önemli askeri hedefleri vurduk" açıklaması

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önemli askeri hedeflere İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini bildirdi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
Husilerden "Riyad'daki önemli askeri hedefleri vurduk" açıklaması

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "önemli askeri noktaları" insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Samad 3 tipi İHA'larla Riyad'daki önemli askeri noktalara geniş çaplı saldırı düzenlediklerini aktardı.

Sivillerden askeri ve stratejik noktalara yaklaşmamalarını isteyen Seri, söz konusu noktaların artık Husilerin "meşru hedefi" olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
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