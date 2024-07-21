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Gündem Husiler'den İsrail'in alçak saldırısına ilişkin açıklama
Gündem

Husiler'den İsrail'in alçak saldırısına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-21 10:44:00 -
Husiler'den İsrail'in alçak saldırısına ilişkin açıklama

Siyonist İsrail'in Yemen'e başlattığı saldırılardan sonra Husiler, sert bir açıklama yaptı.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları karşısında geri adım atılmayacağı vurgulandı. Husiler, Gazze başta olmak üzere masum Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: {Kim size saldırırsa, siz de ona, size saldırdığı gibi saldırın. Allah salihlerle beraberdir. Yüce Allah doğruyu söylemiştir.

İsrail, acımasız bir saldırı başlattı ve kıyı kenti Hudeyde’de elektrik santralini birkaç baskınla hedef aldı. Ayrıca tamamı sivil hedefler olan Hudeyde limanını ve yakıt tanklarını da hedef aldı.
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Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu bariz saldırıya karşılık verecek ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla İsrail’in hayati hedeflerini vurmaktan çekinmeyecek.

Sonuçları ne olursa olsun, Gazze'deki kardeşlerimize destek operasyonlarını durdurmayacak

Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, saldırı durana ve kuşatma kaldırılıncaya kadar bu düşmanla uzun bir savaşa hazırlanıyoruz.

İsrail'in Yemen'e yönelik saldırganlığı, tüm ümmetin Filistin davasını desteklemek, İsrail saldırganlığını reddetmek ve Gazze'deki mazlumların kanı için zafer kazanmak amacıyla ciddi eylemlerde bulunmasını gerektirmektedir.

Büyük Yemen halkı, liderliği ve silahlı kuvvetleriyle, geçmiş yıllarda nasıl zorlukların üstesinden geldiyse, Allah'ın yardımıyla da bu zorluğun üstesinden gelecektir.

Allah bize yeter, O, en iyi koruyucu ve en iyi yardımcıdır.

Yaşasın özgür, aziz ve bağımsız Yemen

Zafer Yemen'in ve bu milletin tüm özgür insanlarınındır.”

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