Husilerden BM'ye ABD resti! ABD dış politikasını aklama girişimini reddettiler

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası görüşmelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

'ABD DIŞ POLİTİKASINI AKLAMA GİRİŞİMLERİNİ REDDETTİK'

İzzi yaptığı yazılı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi'ne (Hans Grundberg) ABD dış politikasını aklama ve dışarıdan gelen saldırıları iç mesele gibi gösterme girişimlerini reddettiğimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Yemen halkının insani durumuyla ilgili konularda "erteleme ve görmezden gelme" politikasını kabul etmeyeceklerini belirten İzzi, Husilerin bu konudaki tutumunu da BM Temsilcisi'ne ilettiklerini kaydetti.

'BELİRLENEN YOL HARİTASI DIŞINDA HERHANGİ BİR MÜZAKERE YAPILMAYACAKTIR'

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İzzi, Yemen hükümetiyle kapsamlı ateşkes ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ise "Üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanmasının dışında herhangi bir müzakere yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yemen hükümeti, dün BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den ekonomik meselelerle ilgili müzakereler yapılması konusunda davet aldığını duyurmuştu.

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