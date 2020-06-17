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Aktüel

Husilerden BM'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini "utanç listesinden" çıkarmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:23:10 -
Husilerden BM'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini "utanç listesinden" çıkarmasına tepki

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini kara listeden çıkarmasına tepki gösterdi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uluslarası koalisyonu ve Suudi Arabistan'ı "utanç listesinden" çıkarmasını kınadığını belirtti.

"Bu adım, sahibine utanç verirken, Yemen halkına ve masum çocuklarına karşı işlenen suçları ortadan kaldırmıyor. (BM'nin) saldırganlar ile suç ortağı bir örgüt olduğunu teyit ediyor." ifadelerine yer veren Abdusselam, "BM'nin ne Yemen'de ne de başka bir yerde herhangi bir siyasi çözüme hamilik etmeye layık olduğunu" savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuk ihlalleri hakkında önceki gün yayınlanan yıllık raporunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ''utanç listesi'' olarak da bilinen ''kara listeden'' çıkarılmıştı.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini ülkenin kuzeyindeki Sada iline önceki gün düzenlediği hava saldırılarında 13 sivili öldürmekle suçlamıştı

Koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri ile "yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu" gerekçesiyle 6 Ekim 2017'de BM'nin kara listesine eklenmişti.


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