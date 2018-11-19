0553 313 94 23

Husilerden ateşkes sinyali

İran destekli grup, Arabistan'ın başını çektiği koalisyonla saldırıların durması için masaya oturmayı planlıyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:21
Husilerden ateşkes sinyali

Yemen'de Husiler, ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve onların Yemenli müttefiklerine füze atılmasını ve insansız hava araçları ile saldırılmasını durdurma çağrısı yaptı.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi'den gelen açıklama Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu yöndeki isteğine karşılık yapıldı.

Husi, "BM temsilcisi ile yaptığımız görüşmede kendisinin füze ve insansız hava araçları ile yaptığımız saldırıları durdurma isteği sonrası bu saldırıları durdurma kararı aldık" dedi.

İran destekli grubun lideri, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri barış istiyorsa adil ve onurlu bir barışın sağlanması için bütün cephelerdeki askeri operasyonları durdurmaya da hazır olduklarını" ifade etti.

Husilerin girişimiyle ilgili olarak koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:21
  1. Yemen
  2. Husi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk annesi Pembe Çelik'e de sıçradı
    1. Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk..
    2. Mike Pence ticaret gerginliğini..
    3. Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay..
    4. Endonezya ve Çin arasında 28 milyar..
    5. Konya'da alkollü sürücüden şok soru!..
    6. Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18..
    7. Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
    8. İngiltere'nin geleceği için önemli 7 gün
    9. Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları
    10. Husilerden ateşkes sinyali
    11. ABD'li bakan açıkladı: Savaşı henüz..
    12. Astrolog Töreli hayatını kaybetti
    13. 2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü.....
    14. Van'da taksinin LPG deposunda 23 kilo..
    15. “Kalpaklı bunak” tam bir Mustafa Kemal..
    16. Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor
    17. Merkez Bankası açıkladı! Eylülde düştü
    18. Terörist cenazelerini, akmayan suları,..
    19. 3 ildeki torbacı operasyonunda 26..
    20. Muş'ta yaylada mahsur kalan 5 çoban..
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!