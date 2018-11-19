Husilerden ateşkes sinyali

Yemen'de Husiler, ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve onların Yemenli müttefiklerine füze atılmasını ve insansız hava araçları ile saldırılmasını durdurma çağrısı yaptı.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi'den gelen açıklama Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu yöndeki isteğine karşılık yapıldı.

Husi, "BM temsilcisi ile yaptığımız görüşmede kendisinin füze ve insansız hava araçları ile yaptığımız saldırıları durdurma isteği sonrası bu saldırıları durdurma kararı aldık" dedi.

İran destekli grubun lideri, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri barış istiyorsa adil ve onurlu bir barışın sağlanması için bütün cephelerdeki askeri operasyonları durdurmaya da hazır olduklarını" ifade etti.

Husilerin girişimiyle ilgili olarak koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.