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Dünya Husiler Yemen’de 9 kişiyi idam etti
Dünya

Husiler Yemen’de 9 kişiyi idam etti

Yemen'de İran destekli Husilerin Siyasi Heyet Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi idam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 00:02:00 - 2021-09-19 00:04:33
Husiler Yemen’de 9 kişiyi idam etti

Yemen'de İran destekli Husilerin Siyasi Heyet Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi idam edildi.

İran destekli Husilere bağlı haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Nisan 2018'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Hudeyde'de düzenlediği saldırıda ölen Es-Sammad'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen 9 kişi kurşuna dizilerek idam edildi.

Husi kaynakları idam edilen 9 kişinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla birlikte çalıştığını iddia etti.

"İdam edilenlerden biri reşit değil"

ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Amerikan Adalet Merkezi Başkanı Abdurrahman Berman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin batısındaki Tihame sakinlerinden biri reşit olmayan 9 kişiyi infaz ettiğini ifade etti.

"Uydurma suçlar ve göstermelik bir mahkeme"

Mansur Hadi yönetimine bağlı Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani yaptığı açıklamada, idam edilen 9 kişinin uydurma suçlamalar ve göstermelik bir mahkeme tarafından yargılandıktan sonra cezalarının infaz edildiğini ifade etti.

 

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