Husiler Suudi tankerlerine saldırdı, petrol fiyatları tırmandı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,32 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,72 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kısmi bir artışla 74,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,53 dolardan alıcı buldu.

SUUDİLER KIZILDENİZ'DEN PETROL İHRACATINI DURDURDU

Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçiş yapan 2 Suudi petrol tankerine saldırmasının ardından, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'den petrol ihracını geçici olarak durdurduğunu açıklamasıyla petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri devam ediyor.

Uzmanlar, Ortadoğu bölgesinde petrol ihracatında yaşanan aksamaların, küresel piyasalarda Libya, Venezuela ve İran gibi ülkelerde de aksamaların artacağı endişesi oluşturduğunu kaydetti.

ABD-ÇİN REKABETİ FİYATLARI ARTIRABİLİR

ABD ve AB arasındaki gerginliğin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmeyeceğinin öngörüldüğünü belirten uzmanlar, diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının orta vadeli etkilerinin petrol fiyatlarını etkilemeye devam edeceği endişesinin de güçlendiğine dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin ülkedeki ticari ham petrol stoklarının düştüğünü açıklaması da küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,59 ile 74,68 dolar aralığının direnç, 74,41 ile 74,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.