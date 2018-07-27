0553 313 94 23

Husiler Suudi tankerlerine saldırdı, petrol fiyatları tırmandı

Bab el-Mandeb Boğazı'nda 2 Suudi petrol tankerine saldıran Husiler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'den petrol ihracını geçici olarak durdurmasına neden oldu. Bu kararla birlikte yukarı yönlü seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,38 dolardan açıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:53
Husiler Suudi tankerlerine saldırdı, petrol fiyatları tırmandı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,32 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,72 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kısmi bir artışla 74,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,53 dolardan alıcı buldu.

SUUDİLER KIZILDENİZ'DEN PETROL İHRACATINI DURDURDU

Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçiş yapan 2 Suudi petrol tankerine saldırmasının ardından, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'den petrol ihracını geçici olarak durdurduğunu açıklamasıyla petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri devam ediyor.

Uzmanlar, Ortadoğu bölgesinde petrol ihracatında yaşanan aksamaların, küresel piyasalarda Libya, Venezuela ve İran gibi ülkelerde de aksamaların artacağı endişesi oluşturduğunu kaydetti.

ABD-ÇİN REKABETİ FİYATLARI ARTIRABİLİR

ABD ve AB arasındaki gerginliğin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmeyeceğinin öngörüldüğünü belirten uzmanlar, diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının orta vadeli etkilerinin petrol fiyatlarını etkilemeye devam edeceği endişesinin de güçlendiğine dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin ülkedeki ticari ham petrol stoklarının düştüğünü açıklaması da küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,59 ile 74,68 dolar aralığının direnç, 74,41 ile 74,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:53
  1. petrol fiyatları
  2. Suudi Arabistan
  3. petrol
  4. suudi petrolü
  5. ABD
  6. Husiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın cezasını halk kesti
    1. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    2. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    3. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    4. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    5. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
    6. Borsa, güne yüzde 0,09 yükselişle..
    7. Mersin'de uyuşturucuyu keçeye..
    8. Merkez Bankasının rezervlerinde düşüş
    9. Çocuklarda gece terlemesi neden olur?
    10. Gazete ve dergi satışları geçen yıl..
    11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni..
    12. Vatandaşların ceset merakı! Film gibi..
    13. Hangi tür besinler çocukları nasıl..
    14. Köprü ve otoyollar 883 milyon kazandı
    15. Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı
    16. TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru
    17. Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya..
    18. Krizlerden çok fazla yorulan..
    19. Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?
    20. İşte bu haftaki Cuma hutbesi:..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak