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Aktüel Husiler, sözde hükümetin bakanına yönelik suikastla ilgili koalisyon güçlerini suçladı
Aktüel

Husiler, sözde hükümetin bakanına yönelik suikastla ilgili koalisyon güçlerini suçladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:48:20 -
Husiler, sözde hükümetin bakanına yönelik suikastla ilgili koalisyon güçlerini suçladı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, sözde hükümetin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd'e yönelik suikasttan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilerin İçişleri Bakanlığından olaydan birkaç sonra yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine bağlı unsurların Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd'e suikast düzenlediği ifade edildi.

Silahlı unsurların, bakanın aracına ateş açtığı kaydedilen açıklamada, saldırıda Zeyd'in öldüğü, aracı kullanan kızının da ağır yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu suikastın, koalisyon güçlerinin, ulusal kadroları ve isimleri hedefleyen planı çerçevesinde gerçekleştirildiği iddia edildi.

Sözde Husi hükümetin Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Usame Sari, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Hasan Zeyd'in (66), Sana'daki Hidde bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grubun ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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