Husiler saldırılara devam ediyor! Yemen hükümeti uyardı

Yemen’in geçici başkenti Aden’deki saldırıların ardından hükümetten yazılı açıklama yapıldı. İran destekli Husilerin devlet kurumları ve sivil tesislere yönelik saldırılarının, kamu hizmetlerini aksatmanın ötesinde bölgenin güvenliğini de tehlikeye attığı vurgulandı.

Bu saldırıların, devlet kurumları ve sivil tesislerin hedef alınmasının ötesine geçip bölge güvenliği ve istikrarını tehdit eder hale geldiği kaydedildi.

Yemen'in dış dünyaya açılan kapısı olan Aden Havalimanı'nın hedef alınmasının bizatihi vatandaşların menfaatlerine yapılmış bir saldırı, kamu kurumlarının işleyişini aksatma ve devletin yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini baltalama girişimi olduğu aktarıldı.

Maaşik Sarayı'na düzenlenen saldırıyla da "devletin sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği" gerçeğini değiştiremeyeceği ve Husilerin güç kullanarak bir oldubitti dayatamayacağı ifade edildi.

Yemen ordusu, Husilerin ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan uluslararası havalimanını ve Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu.