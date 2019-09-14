Husiler: "Petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait iki tesise 10 İHA’yla saldırı düzenledik"

Yemen’deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya ait iki petrol tesisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait iki petrol tesisine 10 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Seri, saldırının doğru şekilde yapıldığını ve geniş kapsamlı bir istihbarat operasyonu sonrasında geldiğini ifade etti. Suudi İçişleri Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sıralarında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi’ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurmuştu.