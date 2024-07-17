Husiler, İsrail destekçilerini affetmiyor! Dev tankeri İDA kullanarak patlattılar

İsrail-Hamas çatışmalarının ardından faaliyetlerini arttıran Yemeni Husiler, kamikaze İHA ve seyir/balistik füzelerin ardından bu sefer de Kamikaze İDA’ların kullanımını yaygınlaştırıyor. Hedef alınan Chios Lion Tanker Gemisi’nde büyük çaplı bir patlama meydana geldiği görüldü.

Saldırıda kullanılan sistem hakkında net bir bilgi olmasa da Husilerin daha önce gerçekleştirdiği saldırılar düşünüldüğünde, söz konusu kamikaze İDA’nın Tufan-1 olduğu değerlendiriliyor.

Görüntülerde, kamikaze İDA’nın gemiye yaklaşması ve ardından gerçekleşen patlama açık bir şekilde görülüyor.

Husiler, Tufan-1’i geçtiğimiz haziran ayında Transworld Navigator isimli gemiye gerçekleştirilen saldırıda da kullanmıştı. Aynı zamanda ABD, 2 Nisan’da Husilerin kontrol ettiği bir Tufan-1 Kamikaze İnsansız Deniz Aracı‘nı imha ettiğini duyurmuştu.

İran destekli Husi yönetimi, İsrail ve Filistin arasında süregelen çatışmalarda da önemli bir role sahip.

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Yemen yönetimi ve İsrail arasındaki gerilim son dönemde artış gösterirken, Husilerin yeni askeri teknolojilere entegrasyonun ilerleyen süreçte İsrail Donanması için de tehdit oluşturacağı öngörülüyor.

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