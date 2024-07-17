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Dünya Husiler, İsrail destekçilerini affetmiyor! Dev tankeri İDA kullanarak patlattılar
Dünya

Husiler, İsrail destekçilerini affetmiyor! Dev tankeri İDA kullanarak patlattılar

Yeniakit Publisher
2024-07-17 20:15:00 - 2024-07-17 20:18:02

Yemenli Husiler, Kamikaze İDA (İnsansız Deniz Aracı) ile Kızıldeniz’de Chios Lion Tanker Gemisini hedef aldığı görüntüleri yayınladı. Husiler uzun süredir İsrail'e destek veren ülkelerin tüm gemilerini hedef alıyor.

İsrail-Hamas çatışmalarının ardından faaliyetlerini arttıran Yemeni Husiler, kamikaze İHA ve seyir/balistik füzelerin ardından bu sefer de Kamikaze İDA’ların kullanımını yaygınlaştırıyor. Hedef alınan Chios Lion Tanker Gemisi’nde büyük çaplı bir patlama meydana geldiği görüldü.

Saldırıda kullanılan sistem hakkında net bir bilgi olmasa da Husilerin daha önce gerçekleştirdiği saldırılar düşünüldüğünde, söz konusu kamikaze İDA’nın Tufan-1 olduğu değerlendiriliyor.

Görüntülerde, kamikaze İDA’nın gemiye yaklaşması ve ardından gerçekleşen patlama açık bir şekilde görülüyor.

Husiler, Tufan-1’i geçtiğimiz haziran ayında Transworld Navigator isimli gemiye gerçekleştirilen saldırıda da kullanmıştı. Aynı zamanda ABD, 2 Nisan’da Husilerin kontrol ettiği bir Tufan-1 Kamikaze İnsansız Deniz Aracı‘nı imha ettiğini duyurmuştu.

İran destekli Husi yönetimi, İsrail ve Filistin arasında süregelen çatışmalarda da önemli bir role sahip.
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Yemen yönetimi ve İsrail arasındaki gerilim son dönemde artış gösterirken, Husilerin yeni askeri teknolojilere entegrasyonun ilerleyen süreçte İsrail Donanması için de tehdit oluşturacağı öngörülüyor.

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