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Husiler felaket saldırıyı duyurdu! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Dali’de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk 16 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

24 Eylül 2019 Salı 14:22
Husiler felaket saldırıyı duyurdu! Çok sayıda ölü var

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Ed-Dali vilayetinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Dali'ye bağlı Kataba ilçesinde Yemenli Abbas el-Halimi'nin evine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Seri, hava saldırısında  7'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sağlık görevlisinin ise yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan makamlarından veya koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 14:22
  1. Yemen
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan
  4. Ed-Dali
  5. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri
  6. Twitter
  7. hava saldırısı
  8. Suudi Arabistan makamları
  9. Birleşmiş Milletler (BM)
  10. Yemenli Abbas el-Halimi

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 20 dk önce
    Suud aşiretinin kafası ezilmeli. Amerikaya güvenerek ne yaptıklarını şaşırmış durumdalar. Aşırı saldırgan bir hal aldılar.
  • emreemre32 dk önce
    kafir eli ile Müslüman kanı dökmek....

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