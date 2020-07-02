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Aktüel

Husiler, Arap Koalisyonu'nun hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-07-02 05:05:18 -
Husiler, Arap Koalisyonu'nun hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü iddia etti

ADEN (AA) - Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonunun internet sitesindeki haberde, koalisyon güçlerine ait uçakların Sada'nın El-Megaş bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilere bağlı Ensarullah adlı internet sitesinde ise koalisyon güçlerinin, dün Yemen'in farklı bölgelerine 57 hava saldırısı düzenlediğini, bunlardan 21'inin başkent Sana'yı hedef aldığı ifade edildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 23 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın çok sayıda balistik füze ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alındığını ileri sürmüştü.

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