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Dünya Husi hedeflerine düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 kişi öldü
Dünya

Husi hedeflerine düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Husi hedeflerine düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 kişi öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, "Yemen Şafağı" kapsamında Husilere yönelik farklı cephelerdeki askeri hedeflere 2 bin 103 "hassas saldırı" düzenlendiğini belirtti.

Nezili, saldırıların "tüm eksen ve cephelerde Husilere ait çeşitli askeri hedefleri" kapsadığını ifade etti.

Saldırılarda Husilerden 1860 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildiren Nezili, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin ayrı ayrı bilgi vermedi.

Nezili, saldırılarda Husilere ait yüzlerce araç, askeri ekipman ve askeri mevzinin de imha edildiğini aktardı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, açıklamasına, Yemen güçlerinin "Yemen Şafağı" kapsamında Husilerin hareketliliklerini, tahkimatlarını, ikmal hatlarını ve askeri mevzilerini hedef aldığı anlara ilişkin görüntülerin yer aldığı bir videoyu da ekledi.

Nezili, görüntülerin ne zaman kaydedildiğine ilişkin bilgi vermedi.

 

Husilerden, Yemen ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nezili, dün sabah yaptığı açıklamada ise 97 saldırıda 260 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını, 44 araç ile askeri nakliye ve ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.

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