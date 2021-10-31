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Ekonomi ‘Hüseyinbey’ Adana’da toprakla buluştu
Ekonomi

‘Hüseyinbey’ Adana’da toprakla buluştu

Adana’da Türkiye’nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen milli buğday tohumu ‘Hüseyinbey’in ekimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 19:47:00 -
‘Hüseyinbey’ Adana’da toprakla buluştu

Feke ilçesi Tapan Paşalı Mahallesi’nde çiftçi Fatih Işık’a ait araziye ekilen tohumla dekar başına verimde yüzde 100’e yakın artış hedefleniyor.

Bölgede dekara 350-400 kilogram verim alabilen üreticinin ‘Hüseyinbey’le verimi 800 kilograma kadar yükseltmesi amaçlanıyor. Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, ilk kez 7 dekar alanda yerli ve milli bir tohumu toprakla buluşturduklarına işaret etti. Bu denemeyle verimde Türkiye rekoru kırmayı hedeflediklerini belirten Sel, “Burası bin rakımlı bir yer. Bu bölgemizde milli ürünümüzü deneyeceğiz. Amacımız Türkiye rekorunu kırmak. Devletimiz çiftçimizin yanında biz de burada çiftçilerimizin yanındayız” dedi. Çiftçi Işık ise ilk kez denedikleri yerli tohumla güzel sonuçlar almayı hedeflediklerini kaydetti.

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