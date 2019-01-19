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Hüseyin Uysal Ereğli belediye başkanlığından neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın yerine Erol Şahin'i seçti. Mevcut Ereğli belediye başkanı Hüseyin Uysal bu karar sonrası yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Peki Hüseyin Uysal neden istifa etti?

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:56
Hüseyin Uysal Ereğli belediye başkanlığından neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Zonguldak Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın yerine Erol Şahin'i seçti. Mevcut Ereğli belediye başkanı Hüseyin Uysal bu karar sonrası yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Peki Hüseyin Uysal neden istifa etti?

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal basın toplantısı düzenleyerek AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Uysal ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek, “Ne mutlu ki bana 5 yıl önce iyi insan, 5 yıl sonra bugün dürüst, çalışkan, çalmadı çok şey yaptı, her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı nelere önem verdiğimi nelerle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallığımız, geleceğimiz halkımız mı demişim yoksa benim, ailemin, siyasi geleceğim, rantım mı demişim. 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti’den bugün istifa ediyorum. Biliniz ki, ayrılmak zorunda bırakıldım, kopartıldım” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Uysal kimdir?

05 Mayıs 1961 yılında Alaplı'ya bağlı Kürkükler Köyünde doğdu. Liseyi İstanbul Vefa Erkek Lisesi’nde okudu. Üniversite eğitimini, İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde AK Parti’den Karadeniz Eğerlisi Belediye Başkanı seçildi. Evli, bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:56
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