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Hüseyin Turgut: “Öğrencilerimizi yurtlarda, kendi evlerinde gibi hissettirelim”

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ)tercih ederek kayıt yaptırmak üzere Aydın’a gelecek öğrencilere, barınma anlamında en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla ADÜ yetkilileri ile ilde faaliyet gösteren özel yurt temsilcileri bir araya geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Hüseyin Turgut: “Öğrencilerimizi yurtlarda, kendi evlerinde gibi hissettirelim”

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ)tercih ederek kayıt yaptırmak üzere Aydın’a gelecek öğrencilere, barınma anlamında en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla ADÜ yetkilileri ile ilde faaliyet gösteren özel yurt temsilcileri bir araya geldi.


Öğrencilerin kişisel verilerini korumak ve özel yurtlar arasında oluşabilecek haksız rekabeti önlemek amacıyla düzenlenen toplantıya Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Mehmet Bezci, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hatice Çataloğlu, Aydın Özel Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Niyazi Aykut, Bilgi İşlem Şube Müdürü Yılmaz Suçeken, SKS Kültür Şube Müdür V. H. Kerem Bozyiğit, Hukuk Müşaviri Aybüke Kurt, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Çağrı Kesen ve sektör temsilcileri katıldı.



“Öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda barınmaları bizim için önemli”


Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel yurt temsilcileriyle yürütülecek çalışmaların detaylarının konuşulduğu toplantıda, geçtiğimiz yıllarda haksız rekabete yol açan konular ele alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, özel yurtlar arasındaki haksız rekabeti engellemek amacıyla Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatıyla bu toplantının gerçekleştiğini ifade ederek; “Öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda barınmalarını önemsiyoruz. Yurt ortamında verilen hizmetin kalitesi, öğrencilerimizin biyolojik gelişimlerinin yanı sıra sosyo-psikolojik gelişimlerini de etkileyerek akademik başarılarına doğrudan yansıyor. Özel yurtlarla olan ilişkilerimiz bu anlamda önem taşıyor. Şunun altını özellikle çizmek istiyoruz ki, öğrencilerimiz bize emanettir, kişisel bilgileri de kendileri de bizim koruyuculuğumuz altındadır. Öğrencilerimizi yurtlarda, kendi evlerinde gibi hissettirmek tek gayemizdir. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca öğrenci bilgilerini içeren isim ve iletişim bilgileri hiçbir şekilde hiçbir kurumla paylaşılmayacaktır” diyerek kimseye el altından öğrenci listelerinin gitmeyeceğini vurguladı.



“Promosyon çalışmaları belirli bir standart çerçevesinde yürütülecek”


MEB denetimindeki özel yükseköğretim yurtlarının 15 Temmuz sonrası yaşanan negatif deneyimler göz önüne alındığında fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek bağlamında da değerli bir misyonu ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, birlikte uyum içinde çalışabilmek için öğrencilerimizin menfaatine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Turgut, özel yurtlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden, Merkez Kampüs ve ilçe yerleşkeleri içerisinde stant açılabilecek noktaları belirlediklerini açıkladı. Toplantıya iştirak edemeyen yurt temsilcilerine de çağrıda bulunan Turgut, “Bu çalışma; Sağlık Kültür Spor, Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları tarafından ortak yürütülen bir çalışma. Yurt temsilcileri, 15-16 Ağustos 2019 tarihlerinde SKS Daire Başkanlığımıza bizzat gelerek, oluşturulan protokol doğrultusunda Merkez Kampüs ve yerleşkelerimizde stantlarını açabilecek, promosyon çalışmalarını belirli standartlar çerçevesinde yürütebilecekler. Öğrencilerimizin yurtlarla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak için Üniversitemiz web sayfasında bir link oluşturulacak. Linkte yer alan yurtların sıralaması konusunda haksız rekabete mahal vermemek için 19 Ağustos 2019 tarihinde kura çekilerek sıralama belirlenecek” şeklinde konuştu.



“Özel yurt işletmeciliği hanutçuluk değildir”


Sektör temsilcileri adına söz alan Kemal Yüce de, özel yurt işletmecileriyle Üniversitemizin ilk defa bir araya geldiğini ifade ederek üniversitenin bu iş birlikçi yaklaşımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmiş yıllarda sektör içi haksız rekabetin zaman zaman husumete neden olduğuna değinen Yüce, Varyant çevresinde trafiği aksatacak şekilde broşür dağıtımının hanutçuluğa indirgendiğini ve bu toplantıda alınan kararlarla meslek onurunun korunduğunu belirterek Üniversitemiz yönetimine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.



Aydın Özel Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Niyazi Aykut ise, ADÜ’nün yoğun çalışma ortamında kendilerine zaman ayırdığı için Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ederek “Bu tür çalışmalar, Üniversite-Kent bütünleşmesinin somut bir göstergesi. İlerleyen dönemlerde iş birliği ve diyaloğun gelişerek devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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