Hüseyin Şibli kimdir? Hüseyin Şibli öldürüldü mü?
Terör örgütü PKK’ya yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TSK ve MİT’in operasyonları sayesinde vatan hainleri tek tek toprağın altına gönderiliyor. Pençe Kilit operasyonu ile inleri başlarına yıkılan, terör yuvaları tek tek yok edilen teröristlerin kökü bir bir kazınıyor. PKK'ya son darbe ise Hüseyin Şibli'ye indirildi.
Son Dakika: PKK terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden biri olan vatan haini Hüseyin Şibli, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli, MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ile Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Hüseyin Şibli kimdir?
Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı. Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi. Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.