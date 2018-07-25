Hüseyin Sezen kimdir? Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanlını Hüseyin Sezen mi oldu?

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen atandı. Peki Hüseyin Sezen kimdir?

1981 Bolvadin Afyonkarahisar doğumludur. İlköğrenim ve lise eğitimini Bolvadin'de tamamlamış, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda İşletme Fakültesi mezunudur. Afyonkarahisar merkezde faaliyet gösteren Boğaziçi Hukuk Bürosu kurucu avukatlarından olup halen daha aynı büroda serbest avukatlık yapmaktadır.

İlim Yayma Cemiyeti Bolvadin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Afyon İHH kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve 2 çocuk babası olup orta derecede İngilizce bilmektedir.