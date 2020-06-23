Hüseyin Sarı neden görevden alındı? Erdek Belediye Başkanı kim oldu?

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın 1 yıl 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle belediye başkanlığının düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı da Sarı hakkında karar verdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır.

Hüseyin Sarı neden görevden alındı?

Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Öte yandan Hüseyin Sarı, 21 Mart 2019 tarihinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün ceza almıştı. Hak mahrumiyeti cezasının Yargıtay tarafından da onanmasının ardından Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.