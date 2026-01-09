  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Kaboğlu paçayı kurtardı! Terör propagandasına tartışmalı beraat Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı Süper Kupa finalinin saati değişti Kallas 'Rusya'nın Oreşnik füzesi kullanımı Avrupa ve ABD’ye uyarı niteliğinde' Gözdağı başarılı oldu! HÜDA PAR’dan kritik çağrı: Bir üst kurul lazım Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu Bu tuzağa sakın düşmeyin! ROKETSAN adıyla inanılmaz sahtekârlık Yurt dışı tatiline izin zorunluluğu! CHP’den ‘daha fazla rezil olmayalım’ yasağı Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek
Aktüel Hüseyin Kaya, gazeteciyi tabancayla vurdu: Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı'ydı! Yükselen tansiyon...
Aktüel

Hüseyin Kaya, gazeteciyi tabancayla vurdu: Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı'ydı! Yükselen tansiyon...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hüseyin Kaya, gazeteciyi tabancayla vurdu: Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı'ydı! Yükselen tansiyon...

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tartıştığı kişiye ateş aştı, tabancayla vurdu. Gözaltına alınan Kaya ile gazeteci Durmuş Tuna arasında çıkan tansiyonu yükselen kavgada yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Yeniden Refah İl Başkanı Hüseyin Kaya gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya ile gazeteci Durmuş Tuna arasında çıkan kavgada silahlı saldırı gerçekleşti. Tabancayla yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

YÜKSELEN TANSİYON!

Oxu.Az'ın TGRT Haber'den aktardığı habere göre, olay, akşam saatlerinde Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kaya ile bölgedeki gazeteci Durmuş Tuna arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yükselen tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna'ya ateş etti. 

Bacağından yaralanan Tuna, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durmuş Tuna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis ekipleri, Hüseyin Kaya'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulama işlemleri devam ederken, ilk incelemelerde Kaya ile Tuna arasında, bir haber sitesinde yayımlanan yazı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi'nin resmi internet sitesinde, il başkanlarının listelendiği sayfada Aydın İl Başkanı'nın isminin çıkarıldığı görüldü.

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23