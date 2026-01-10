  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! İşte Murat Cemcir’in son hali Akaryakıtta indirim pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar Haydut Trump, Çin ve Rusya’ya tehditler savurdu! Venezuela’yı yağmaladı, şimdi sıra Grönland’da O ülke adım adım takip edilirken Türkiye’den flaş hamle: Harekete geçildi 20 kadına ekmek kapısı oldu! Yoksullukla başladı kendi işinin patronu oldu Sadece 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yerine devlet kilit vuracak Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

Direksiyon otomobillerin yönlendirilmesine yardımcı olur.

#1
Foto - Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

Arabaların direksiyonunun yuvarlak olması, tarihsel olarak eskilere dayanıyor. Başlangıçta ilk otomobillerde, denizcilikte kullanılan çubukların benzeri tercih ediliyordu. Ancak bu sistemde otomobilin yönlendirilmesi zordu ve hız artıkça kontrol daha da güçleşiyordu. Bu da dolayısıyla bir yenilik ihtiyacı ortaya çıkarıyordu.

#2
Foto - Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

ARABALARIN DİREKSİYONU NEDEN YUVARLAK? Hassas kontrol sağlamak için dairesel bir düzenek, yani direksiyon simidi kullanıldı. Geçmişe kıyasla avantajlı olan bu fikir hızlıca benimsendi.

#3
Foto - Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

Zira yuvarlak şekil, dönme hareketini elde etmek için ellerin sürekli yeniden yer değiştirmesine gerek kalmadan kesintisiz bir dönüş imkanı sağlayabiliyordu. Bu da kullanıcının otomobili daha kolay ve kontrollü yönetmesinde yardımcı oluyordu.

#4
Foto - Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

ARABA DİREKSİYONU NEDEN YUVARLAK KALDI? Bir daire, her açıdan ellerin aynı anda kavrama pozisyonuna gelmesini sağlayabiliyor. Direksiyon kolunu çalıştıran mekanizma ile de uyumlu olarak ön plana çıkıyor. Bu da dar dönüşlerde bile kolaylık sağlamada yardımcı olabiliyor.

#5
Foto - Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

Günümüzde de araba direksiyonlarının yuvarlak olduğunu görmek mümkün. Çünkü yuvarlak direksiyonların güvenlik ve sürüş kolaylığı açısından tercih edildiği söyleniyor. Bunun yanı sıra, yarış ve konsept araçlarda ya da teknoloji denemelerinde farklı tasarımların da olduğu görülebiliyor.

#6
Foto - Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

HER OTOMOBİLDE YUVARLAK DİREKSİYON GEREKLİ Mİ? Her arabada, her zaman direksiyonun tamamen yuvarlak olması gerekli değil. Ayrıca son yıllarda otomotiv tasarımcıları farklı şekiller ve kontrol sistemleri de deniyor./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
Büyükelçiden monşere tokat gibi cevap
Gündem

Büyükelçiden monşere tokat gibi cevap

Emekli büyükelçi Selim Kuneralp, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin İsrail’i şeytanlaştırmaktan vazgeçmesi gerektiğini” belirten bir payla..
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem

Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23