Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş
Direksiyon otomobillerin yönlendirilmesine yardımcı olur.
Arabaların direksiyonunun yuvarlak olması, tarihsel olarak eskilere dayanıyor. Başlangıçta ilk otomobillerde, denizcilikte kullanılan çubukların benzeri tercih ediliyordu. Ancak bu sistemde otomobilin yönlendirilmesi zordu ve hız artıkça kontrol daha da güçleşiyordu. Bu da dolayısıyla bir yenilik ihtiyacı ortaya çıkarıyordu.
ARABALARIN DİREKSİYONU NEDEN YUVARLAK? Hassas kontrol sağlamak için dairesel bir düzenek, yani direksiyon simidi kullanıldı. Geçmişe kıyasla avantajlı olan bu fikir hızlıca benimsendi.
Zira yuvarlak şekil, dönme hareketini elde etmek için ellerin sürekli yeniden yer değiştirmesine gerek kalmadan kesintisiz bir dönüş imkanı sağlayabiliyordu. Bu da kullanıcının otomobili daha kolay ve kontrollü yönetmesinde yardımcı oluyordu.
ARABA DİREKSİYONU NEDEN YUVARLAK KALDI? Bir daire, her açıdan ellerin aynı anda kavrama pozisyonuna gelmesini sağlayabiliyor. Direksiyon kolunu çalıştıran mekanizma ile de uyumlu olarak ön plana çıkıyor. Bu da dar dönüşlerde bile kolaylık sağlamada yardımcı olabiliyor.
Günümüzde de araba direksiyonlarının yuvarlak olduğunu görmek mümkün. Çünkü yuvarlak direksiyonların güvenlik ve sürüş kolaylığı açısından tercih edildiği söyleniyor. Bunun yanı sıra, yarış ve konsept araçlarda ya da teknoloji denemelerinde farklı tasarımların da olduğu görülebiliyor.
HER OTOMOBİLDE YUVARLAK DİREKSİYON GEREKLİ Mİ? Her arabada, her zaman direksiyonun tamamen yuvarlak olması gerekli değil. Ayrıca son yıllarda otomotiv tasarımcıları farklı şekiller ve kontrol sistemleri de deniyor./ kaynak: akşam
