Araba direksiyonları neden yuvarlak: Meğer bu yüzdenmiş

Arabaların direksiyonunun yuvarlak olması, tarihsel olarak eskilere dayanıyor. Başlangıçta ilk otomobillerde, denizcilikte kullanılan çubukların benzeri tercih ediliyordu. Ancak bu sistemde otomobilin yönlendirilmesi zordu ve hız artıkça kontrol daha da güçleşiyordu. Bu da dolayısıyla bir yenilik ihtiyacı ortaya çıkarıyordu.