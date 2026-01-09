Hüseyin Kaya, gazeteciye ateş aştı, tabancayla vurdu: Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı'ydı!

Yeniden Refah İl Başkanı Hüseyin Kaya gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya ile gazeteci Durmuş Tuna arasında çıkan kavgada silahlı saldırı gerçekleşti. Tabancayla yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA, YÜKSELEN TANSİYON VE ATEŞ!

TGRT Haber'in haberine göre olay, akşam saatlerinde Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kaya ile bölgedeki gazeteci Durmuş Tuna arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Gittikçe dozu yükselen tartışmanın sonunda Hüseyin Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna'ya ateş etti.

Bacağından yaralanan Tuna, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durmuş Tuna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis ekipleri, Hüseyin Kaya'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulama işlemleri devam ederken, ilk incelemelerde Kaya ile Tuna arasında, bir haber sitesinde yayımlanan yazı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi'nin resmi internet sitesinde, il başkanlarının listelendiği sayfada Aydın İl Başkanı'nın isminin çıkarıldığı görüldü.