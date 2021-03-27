Hüseyin İnal öldürüldü mü?

Milli İstihabarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine karşı yılmaz çalışmaları ile PKK son dakika bir darbe daha aldı. Her geçen gün köşeye sıkışan PKK terör örgütü Türkiye'ye hazırladığı eylemi için harekete geçen Hüseyin İnal'ın etkisiz hale getirilmesi ile bir kez daha darbe aldı.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.