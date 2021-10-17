Hüseyin Gülerce açıkladı: Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu'na neden 'Çilingiroğlu' dedi?

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Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde kötü göstermek ve içeride de bir iç karışıklığa neden olmak için elinden geleni yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor.

Kılıçdaroğlu son olarak, Twitter hesabından yayınladığı video ile bürokratlara çağrıda bulunmuş ve 18 Ekim itibarıyla sözde "illegal emirlere uyan memurların da" iktidar değişikliği halinde sorumlu tutulacağını belirterek "Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibarıyla durun" demişti.

"Bütün kapıları açmak için Kılıçdaroğlu’nu kullanmayı hesaplamışlar"

Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden 'Çilingiroğlu' dediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gülerce "Daha önce demiştim... 20 Aralık 2014’te attığım twitte, Fetullah Gülen’in Kılıçdaroğlu için “Çilingiroğlu” dediğini açıklamıştım. Neden böyle dediği şimdi anlaşılıyor. Meğer Türkiye’ye zarar verecek bütün kapıları açmak için Kılıçdaroğlu’nu kullanmayı hesaplamışlar…" ifadelerine yer verdi.