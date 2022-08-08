Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ni de ziyaret etmesi gündemde. Peki Hüseyin Gazi kimdir? Hüseyin Gazi Türbesi nerede?

Hüseyin Gazi Türbesi

13’üncü yüzyılda bir Bektaşi Tekkesi niteliğinde kurulan Hüseyin Gazi Tekkesi Anadolu’nun birkaç yerinde aynı adla kurulmuştur. Mamak’ın kendi adıyla anılan semtinde bulunan Hüseyingazi Türbesi, kış aylarında eşsiz manzarası ile tabloluk görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kendi adıyla anılan dağın zirvesinde bulunan türbe, yüksek olması ve ormanlık alanda bulunması sebebi ile ilgi odağı oluyor. Türbeyi ziyarette bulunanlar bölgenin manevi havası eşliğinde vakit geçirirken, Başkent’in birçok noktasını yüksekten izleme şansı elde ediyor.

Hüseyingazi Türbesi nerede?

Hüseyingazi Türbesi, eşsiz manzarası ile göz dolduruyor. Başkent’in en yüksek noktalarından birisinde yer alan ve kendi adı ile anılan Mamak’ın Hüseyingazi semtinde bulunan Hüseyingazi Türbesi beyaz örtü altında tabloluk görüntüler ortaya çıkarıyor.

Gün içerisinde birçok kişinin ziyaret ettiği türbe, Hüseyingazi semtinin en yüksek noktasında bulunması sebebi ile ziyaretçilerine Başkentin birçok noktasını görme şansı sunuyor. Yaz aylarında Başkentlilerin dua etmek ve serinlemek için çıktığı tepeye, kış aylarında ise manzara seyretmek için çıkan vatandaşlar, bölgenin manevi havası eşliğinde vakit geçiriyor. Bölgeye turlar eşliğinde Ankara dışından da birçok ziyaretçi geliyor.

Hüseyingazi’nin 9’uncu yüzyıl sonları ile 10’uncu yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilirken, Hz. Peygamberin soyundan geldiği düşünülen Seyit bir evliya olduğu biliniyor.

Hüseyingazi Türbesini kim yaptırdı?

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin ardından örgütlenme ve eğitim ihtiyacı ortaya çıkmış, Horasan’dan Anadolu’ya gelen Erenler adıyla adlandırılan aydın kesim Türk dilinde eğitim görmek amacıyla Anadolu’nun ve özellikle Türkmen kesiminin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kutsal addedilen önemli şahsiyetlerin yatırları üzerinde ve adlarıyla uyumlu şekilde birer tekke yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Mamak’ın Hüseyingazi semtinde bulunan Hüseyingazi Türbesi’dir.