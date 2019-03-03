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Hüseyin Eroğlu: Karşılaşma berabere bittiği için üzgünüz

1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 16:34
Hüseyin Eroğlu: Karşılaşma berabere bittiği için üzgünüz

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında iyi bir oyun planlayarak sahaya çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hatayspor topa sahip olan bir takım, bizim de en iyi şekilde oyunu planlayarak oynamamız gerekiyordu. Bunu planladık, maçın başında iyi oynadık ve gol de geldi. Sonra kaptırdığımız toplar rakibe avantaj sağladı ve onlar daha üstün göründü. İyi savunma yapmamıza rağmen etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik. İkinci yarı skor avantajı ile rakibin oyundan düşeceğini biliyorduk. 1-1 den sonra oyun lehimize geçti ama basit pas hataları üretkenliğimizi düşürdü. 2-1'i bulduktan sonra son bölümde skoru korumak istedik ama son dakikada gelen golle de 2-2 maç bitti. Karşılaşma berabere bittiği için üzgünüz. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi etmemiz gerektiğini biliyoruz."

 

- Hatayspor cephesi

 

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmaya kötü başladıklarını ve yedikleri gol nedeniyle oyun planlarının değiştiğini söyledi.

Takımının ilk yarı boyunca iyi bir oyun sergilediğini, ikinci yarıda da golü bulduklarını ifade eden Palut, "Kaptırdığımız topun dönüşünde 2. golü yedik, 90+3'te bireysel çabayla beraberliği bulduk. Deplasmandan 1 puan çıkardık. 77 dakika geride oynadık ama oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Çok yoğun maç trafiğinden çıktık, bireysel bir kaliteyle beraberliği kurtardık. Play-off yarışında rakibimizden aldığımız bu puan çok değerli ama biz tekrar eski ritmimize kavuşup 3 puanlar için mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:34
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