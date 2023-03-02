Hüseyin Eroğlu hedefi açıkladı

Samsunspor, 1. Lig’in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, zirveyi yakından ilgilendiren bu zorlu müsabaka öncesi çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“11 yıllık Süper Lig hasretini dindireceğimiz lig başlayacak”

Deprem nedeniyle ara verilen ligin bu hafta tekrar başlayacağına dikkat çeken Eroğlu, “11 yıllık Süper Lig hasretini dindireceğimiz lig başlayacak. Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekildiler. Onların adına da üzgünüm. Amacımız kalan 14 maçta tüm puanlara talip olmak. Sonuçta rakibimiz bu hafta Rizespor, onlarda kendilerine göre güçlü yanları olan ve diğer rakiplerimiz gibi saygı duyduğumuz bir takım. Rizespor da yukarılara oynuyor ama bizim iddiamız devam ediyor. Bunu güçlendirmek zorundayız. Bizim hem güçlü bir kadromuz hem de güçlü bir oyun sistemimiz var. Şu anda avantajlı durumdayız. Önümüzdeki süreçte bu avantajlı durumu devam ettirmemiz gerekiyor. Ne kadar eksiklikler yaşasak da liderlik seviyesine kadar geldik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Amacımız Samsunspor taraftarına, camiaya erken şampiyonluk yaşatmak. Başkanımız ve yönetim kurulumuzda fedakarlıklar yapıyorlar. Herkes bunu hak ediyor” dedi.

“Hedefimiz en zirvede olmak”

Liderliği Eyüpspor’a kaptırmalarına rağmen hedeflerinin yine zirve olduğunun altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Çok zor maçlar oynanacak. Bu zor maçlardan hedefimiz güçlü bir şekilde ayrılmak. Güçlü bir takım olduğumuzu da her maçta rakiplerimize fazlasıyla hissettiriyoruz. Kadro derinliğimiz arttı. Zorlu bir mart ayına gireceğiz. Fikstür yoğun, her oyuncuya ihtiyacımız var. Taraftarımız inancı bizimle birlikte. Onlardan 2 tane isteğim var. Birincisi maça gelmeleri. İkincisi ise skor, dakika ne olursa olsun desteklemeleri. Moralleri düşük olan futbolculara en büyük desteği taraftar veriyor. Kısa sürede çok maç oynayacağız. Bu maçların hepsi final gibi. Bunu tek başına başaramayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, futbolcularımız taraftarımız tüm kadrolarla birlikte bu inancımızı güzel sonuçlandırmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz Süper Lig’de olacağız. Önemli olan sezonu zirvede bitirmek. Son oynanan maçın ardından 2. sıraya geriledik. Süper Lig’e ilk 2 takım direkt çıkacak. Hedefimiz en zirvede olmak. Önceki süreçte nasıl geriden gelip zirveye kadar çıktıysak önümüzdeki süreçte de zirvede olmak için çok çalışmak gerekiyor. Rakiplerimizin kendilerine göre avantajları vardı. Onu lehlerine kullanıyorlar. Biz maçlarımızı kazandığımız taktirde rakiplere bakmadan sezon sonu hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

Sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Eroğlu, “Barış Alıcı’nın sakatlığı var. Mücahit Albayrak’ın sakatlık dönüşü fiziksel eksikliği var. Muhammet Ali Özbaskıcı sakat. Berk Taşkın sakat. Lige verilen arada sakatlıktan dönen futbolcuların takıma yetişmesini sağlamaya çalıştık. Bennasser ile ilgili çalışmalarımız vardı. Takıma katkı sağlayacak oyuncu transferleri bizim için önemliydi. Ara transferde transfer yapmak zor ama biz takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları bünyemize kattık” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO