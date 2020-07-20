  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hüseyin Çimşir: Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor'a 3-1'den 4-3 mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:15:00 -
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor maçı sonrasında konuştu. Taraftarlardan özür dileyen teknik adam, "Bana göre 3-4 maçtır en istekli ve arzulu maçı oynadık bence. Oyuna hakim olan, pozisyon bulan takım bizdik. 80'e kadar 3-1 galipsiniz ve sonrasında 4-3 kaybediyorsunuz. Bu seviyede bu kadar çok bireysel hata olacaksa maalesef kaybediyorsunuz. Bu seneki hedeflerimizden biri şampiyonluktu. Bu konu hakkında taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Türkiye Kupası finalimiz var. İnşallah onu kazanarak sezonu kupayla kapacağız." ifadelerini kullandı.

"Hakem hatalarına değinmeyeceğim"

Birçok oyuncuyu sakatlık nedeniyle kullanamadıklarını kaydeden Çimşir, "Bu konularla ilgili çok konuşmak istemedim ama... Sezon boyunca çok kayıplar yaşadık. Çok oyuncumuzu aynı anda kullanamadık. Sakatlıktan dönenlerin geç adapte olmaları. Defansta özellikle ortadaki ikiliyi 4-5 maç aynı anda oynatamadık. Hakem hatalarına hiç değinmeyeceğim. Bu sebeple kaybettiğimiz kazandığımız maçlar var. Maalesef bireysel hatalar olunca skoru koruyamıyorsunuz. Pandemi döneminden sonra 5 penaltı golü yedik." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı