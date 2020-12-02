Hüseyin Çimşir kimdir nerelidir? |Hüseyin Çimşir hangi takımları çalıştırdı?
Hüseyin Çimşir kariyeri | 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Hüseyin Çimşir, Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı. Mehmet Özdilek'in yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geçen Hüseyin Çimşir'in kariyeri yaşı başarıları merak ediliyor. Peki, Hüseyin Çimşir kimdir?
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Hüseyin Çimşir kimdir nerelidir? |Hüseyin Çimşir hangi takımları çalıştırdı?
Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Hüseyin Çimşir'in kariyeri merak ediliyor. Hüseyin Çimşir 26 Mayıs 1979’da Trabzon’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Hüseyin Çimşir 1997-1998 sezonunda bordo-mavililerle profesyonel sözleşme imzaladı.
Hüseyin Çimşir kariyeri boyunca Trabzonspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giydi.
Hüseyin Çimşir’ 2009-2010 sezonunda Bursapor’un şampiyonluk kadrosunda yer aldı.
Hüseyin Çimşir futbolculuk kariyerini ise 2012-2013 sezonunda noktaladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Çimşir teknik adamlık yolunda ilerlemeye başladı. Trabzon Akçaabat FK U14 takımında teknik direktörlüğe başlayan Çimşir 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor, 2015-2017 sezonunda Osmanlıspor, 2017 sezonunda Konyaspor ve 2018-2019 sezonunda Trabzonspor’da yardımcı antrenör olarak çalıştı.
2 Ocak 2020’de Ünal Karaman’ın istifasının ardından Hüseyin Çimşir, Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi. 2019-2020 sezonunun bitmesine 1 hafta kala Hüseyin Cimşir’in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.