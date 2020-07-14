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Spor

Hüseyin Cimşir istifa mı etti?

Denizlispor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından ağır darbe alan Trabzonspor, lider Başakşehir'le aradaki puan farkını 1'e indirme şansını kaybetti. Peki Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı mı? Hüseyin Çimşir istifa mı etti?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:43:00 -
Hüseyin Cimşir istifa mı etti?

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, Başakşehir'in Konyaspor'a kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonsporlu yöneticiler, Çimşir'in istifasını Trabzon'a döndükten sonra değerlendirecek.

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