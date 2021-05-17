Hüseyin Baraner kimdir? Hüseyin Baraner nerelid? Hüseyin Baraner hayatı biyografisi
Hüseyin Baraner kimdir? Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni resmen kurdu. Adının “Memleket Partisi” olması beklenen partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi. Memleket Partisi’nde yer alan isimler de merak edilirken, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde yer alan isimlerde birinin de Hüseyin Baraner olduğu öğrenildi. Peki Hüseyin Baraner kimdir? Hüseyin Baraner nerelid? Hüseyin Baraner hayatı biyografisi.
1957 yılında Çanakkale’de doğan Hüseyin Baraner İspanya, Almanya ve İngiltere’de çeşitli özel okullarda turizm okudu. Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Umman Sultanlığı gibi ülkelerde uzun yıllar yöneticilik yaptı. Öger Holding ve BENTOUR Almanya icra kurulu üyeliğinden sonra TUI AG’nin 9 yıl Türkiye temsilciliğini yaptı. Turizm sektörünün kıdemli isimlerinden olan Baraner, Türsab Yurtdışı Temsilciliği görevini de yürütüyor.