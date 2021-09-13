Hüseyin Bağlar kimdir kaç yaşında? Hüseyin Bağlar neden öldü?
Hüseyin Bağlar hayatı | Karagöz karakterini oynayan meddah Hüseyin Bağlar yaşamını yitirdi. Peki, Hüseyin Bağlar kimdir?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tanınmış isimlerinden meddah Hüseyin Bağlar'ın vefat ettiğini duyurdu. Alinur Aktaş yaptığı paylaşımda "Bursamızın tanınan simalarından, Karagöz karakterini canlandırmasıyla sevilen meddah Hüseyin Bağlar’ın kalp krizi sonucu vefatını üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun inşallah, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Bağlar kimdir kaç yaşında? Hüseyin Bağlar neden öldü?
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü meddahın özel hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler mevcut değil.