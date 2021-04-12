Hüseyin Bağcı'dan Rusya uyarısı! 'Bunu kesinlikle yapmamalıyız'

Habertürk canlı yayınında Ukrayna'daki gerilim ele alındı. ODTÜ öğretim üyesi ve Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin Rusya ile çatışmaması gerektiği ve Karabağ'daki başarıda Türk SİHA'ları kadar Rusya ile yapılan işbirliğine de dikkat çekti.

ODTÜ öğretim üyesi ve Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı:

Bizim için Rusya uzun dönemde iş birliği yapılabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin Rusya ile çatışmaya girmemesi gerekiyor. Karabağ'da Rusya ile işbirliği olmasıydı Karabağ'ın alınması mümkün değildir. Azerbaycan bileğinin gücü ile Türk SİHA'ların da yardımıyla başarıya ulaştı.

Bu akşam konuşulmadı ama Ukrayna kökenliler Kanada'da 2,5 milyondur. ABD'de sayıları fazladır. Ukrayna halkı paralarını bulundukları ülkede değerlendiriyor. Yurt dışında bulunan Türkler ise servetlerini ülkelerine taşıyor.

Joe Biden uyanık olmaya çalışıyor ama dünya artık eski dünya değil, ABD'nin bu Ukrayna'ya asker göndermesi ABD'nin aleyhine bir durum oluşturur.

Türk askerinin ukraynada olması çok problemli olur. Olmaması tercih edilir.