Hüseyin Aygün'ün sözleri demokratik geçinen CHP'yi karıştıracak cinsten: Hilafet zorla kaldırıldı, laiklik zorla getirildi
Demokratik geçinen CHP'yi kızdıracak bir paylaşımda bulunan eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Türk milletine baskı yoluyla laiklik ilkesinin zorla dayatıldığını ve hilafet makamının zorla kaldırıldığını itiraf etti.
Sözde PKK'lı teröristler tarafından Tunceli'de 2012 yılında dağa kaçırılıp 2 gün sonra bırakılan ve ardından "Bana arkadaşlar iyi davrandılar" diyen eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde bir paylaşımda bulundu.
Halkçı geçinen CHP’yi kızdıracak sözler sarf eden Aygün, Türkiye’de hilafetin tepeden inme bir kararla kaldırıldığını ve laikliğin anayasaya zorla sokulduğunu söyledi.
Aygün, paylaşımında, "1923'te referandum yapılsaydı Cumhuriyet ilân edilir miydi? 1922'de referandum yapılsaydı Saltanat kaldırılır mıydı? 1924'te referandum yapılsaydı Hilafet kaldırılır mıydı? 1937'de referandum yapılsaydı Laiklik anayasaya girer miydi? Cumhuriyet, tepeden İnmeci olmak zorunda idi" ifadelerini kullandı.