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Siyaset Hüseyin Aygün'ün sözleri demokratik geçinen CHP'yi karıştıracak cinsten: Hilafet zorla kaldırıldı, laiklik zorla getirildi
Siyaset

Hüseyin Aygün'ün sözleri demokratik geçinen CHP'yi karıştıracak cinsten: Hilafet zorla kaldırıldı, laiklik zorla getirildi

Demokratik geçinen CHP'yi kızdıracak bir paylaşımda bulunan eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Türk milletine baskı yoluyla laiklik ilkesinin zorla dayatıldığını ve hilafet makamının zorla kaldırıldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:42:00 -
Hüseyin Aygün'ün sözleri demokratik geçinen CHP'yi karıştıracak cinsten: Hilafet zorla kaldırıldı, laiklik zorla getirildi

Sözde PKK'lı teröristler tarafından Tunceli'de 2012 yılında dağa kaçırılıp 2 gün sonra bırakılan ve ardından "Bana arkadaşlar iyi davrandılar" diyen eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Halkçı geçinen CHP’yi kızdıracak sözler sarf eden Aygün, Türkiye’de hilafetin tepeden inme bir kararla kaldırıldığını ve laikliğin anayasaya zorla sokulduğunu söyledi.

Aygün, paylaşımında, "1923'te referandum yapılsaydı Cumhuriyet ilân edilir miydi? 1922'de referandum yapılsaydı Saltanat kaldırılır mıydı? 1924'te referandum yapılsaydı Hilafet kaldırılır mıydı? 1937'de referandum yapılsaydı Laiklik anayasaya girer miydi? Cumhuriyet, tepeden İnmeci olmak zorunda idi" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kopek muamelesi

Hilafette kopek muamelesi goruyorsu atalariniz, sizdemi kopek yerine konulmak istiyorsunuz. Ama siz buna layiksiniz,
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Gurbetci

Adamı sevmem ama doğru söylemiş
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