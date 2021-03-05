HURSAD: Kısa çalışma ödeneği devam etmeli

Hac ve umre seyahat acentelerinin kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sayesinde istihdamlarını koruduklarını dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Uygulama son bulduğu takdirde hac, umre acentelerinin on binden fazla çalışanı işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Diğer seyahat acentelerinin tamamını da hesaba kattığımızda yüz binlerce çalışanın evine ekmek götürememesi tehlikesini doğurur. Bu bağlamda devletimizin tüm sektörlere uyguladığı KÇÖ kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır. Devletimizden en önemli beklentimiz, seyahat kısıtlamalarının kalkacağı döneme kadar, KÇÖ’nün sürdürülmesidir.”