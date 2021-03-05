  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi HURSAD: Kısa çalışma ödeneği devam etmeli
Ekonomi

HURSAD: Kısa çalışma ödeneği devam etmeli

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, küresel salgının üyelerini sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:36:00 -
HURSAD: Kısa çalışma ödeneği devam etmeli

Hac ve umre seyahat acentelerinin kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sayesinde istihdamlarını koruduklarını dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Uygulama son bulduğu takdirde hac, umre acentelerinin on binden fazla çalışanı işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Diğer seyahat acentelerinin tamamını da hesaba kattığımızda yüz binlerce çalışanın evine ekmek götürememesi tehlikesini doğurur. Bu bağlamda devletimizin tüm sektörlere uyguladığı KÇÖ kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır. Devletimizden en önemli beklentimiz, seyahat kısıtlamalarının kalkacağı döneme kadar, KÇÖ’nün sürdürülmesidir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

Sudan 8 bölgeden oluşan federal bölgesel hükümet sistemine geçişi öngören bir kararname imzaladı. Yeni kurulacak hükümet sistemi sınırların,..
Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular
Dünya

Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'de bulunan Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla vurduklarını duyu..
Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!
Teknoloji

Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür SİHA Mühimmatı, atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamaml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay