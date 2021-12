Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök itiraf etti: Dansözlük yaptım!

28 Şubat sürecinde mütedeyyin insanlara kan kusturan, "411 el kaosa kalktı" manşetinin sahibi Ertuğrul Özkök, kendisine yönelik 'dansöz' eleştirileri için, "Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için..." diyerek iki yüzlülüğünü itiraf etti.

Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök, Haber Global’de yayınlanan Buket Aydın’ın sunduğu “Tarafını Seç” programına katılarak kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Her dönemin insanı olmak zorundayım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürütürken hapis cezası aldığında, "Muhtar bile olamaz" ve "Siyasi hayatı bitti" gibi manşetler atan ve medya sektöründe 'her devrin adamı' olarak nitelendirilen Özkök, Hürriyet gazetesinin popüler bir gazete olduğunu ve her kesimden kitlesinin olduğunu belirterek "Ben siyasetçi veya militan değilim. Bir gazete yönetiyorum elbette bir yönetici olarak her devrin adamı olup, her devirde siyasilerle ilişkilerimi düzgün götürmek ve gazetemi dalgalı denizlerde bir yerden bir yere götürmek... Ben üzerinde orak-çekiç olan bir gazete yönetmedim. Bu gazetenin okuyucusu arasında herkes vardı. Dolayısıyla ben zaten yaptığım işin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım. Her dönemde çıkarıyorum çünkü bu gazeteyi" diye konuştu.

"Dansözlük yaptım, gocunmuyorum"

Özkök, "Bana 'her devrin adamısın' dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için. Bir jonglörcüyüm ben. Ama bugün gazeteciler de jonglörcü, herkes jonglörcü" dedi.

Hürriyet'ten kovulmasının ardından katıldığı televizyon programında, "Ben Hürriyet'ten ayrıldım. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir." diyen Özkök, "Beni Hürriyet'ten çıkarmasalardı ben ayrılmazdım. Açık açık söyleyeyim. Benim çıkıp bunun üzerinden kahramanlık yapacak bir anlayışım yok" dedi.