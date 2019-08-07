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Hürriyet Spor bu sene de şampiyon olacak

U19 ligi Türkiye şampiyonu olan Hürriyet Spor, Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile bu yıl da yola devam kararı aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:26
Hürriyet Spor bu sene de şampiyon olacak

U19 ligi Türkiye şampiyonu olan Hürriyet Spor, Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile bu yıl da yola devam kararı aldı. Kulüp binasında, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlenen imza törenini sonrasında açıklama yapan Kulüp Başkanı Mümin Akgün, yeni sezondaki hedeflerinin de Türkiye şampiyonluğu olduğunu açıkladı.


Mümin Akgün, geçen sezon U19 liginde 27 maçta 27 galibiyet alarak nâmağlûp Türkiye Şampiyonu olduklarını hatırlattı. Akgün, “Bu yıl da 2200 takım arasından ilk 12’ye giren U-19 takımızda geçen yılki Teknik Direktörümüz Yılmaz Ayten ile çalışmaya devam etme kararı aldık” dedi.


Öte yandan alt yaş kategorilerinde üst grup ve Elit Lig’de mücadele edecek olan Hürriyet Spor’un alt yaş kategorileri sorumluluğuna Erhan İnce getirilmişti. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spor ve diğer faydalı uğraşlara yönlendirmek için çalıştıklarını söyleyen Mümin Akgün, “Maalesef, ülkemizde amatör spora verilen destek yetersiz kalıyor. Bu konuda daha çok desteğe ihtiyaç var.Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize ne yapsak azdır. Çocuklarımız ve gençlerimizi hem bedenen, hem ruhen güçlü kılabilmek için spora yönlendirmemiz, onları desteklememiz gerekiyor. Bunun için adımlar atıyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri, spor yapmaları için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:26
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